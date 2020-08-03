В ФНЛ разочарованы нарушением правил социального дистанцирования на трибунах на ряде игр

МОСКВА, 3 августа /ТАСС/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) разочаровано тем, как на некоторых матчах первого тура нового сезона соблюдались правила социального дистанцирования. Об этом ТАСС рассказал глава лиги Игорь Ефремов.

Матчи первого тура Олимп-ФНЛ прошли 1-2 августа.

"Организация подготовки команд, "чистых зон" на стадионах была если не на высочайшем, то на очень высоком уровне, - сказал глава ФНЛ. - В то же время, не может не разочаровывать то, как в некоторых городах соблюдалась социальная дистанция на трибунах. Для решения этой проблемы в будущем вижу два пути: правильное информирование людей, приходящих на стадионы, и, безусловно, их собственная сознательность".

Среди негативных моментов Ефремов отметил состояние поля в Воронеже. "Был неприятно удивлен, и в этом со мной согласен генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе, состоянием поля на стадионе в Воронеже. В середине лета мы вправе ожидать лучшего. Тем более, другие поля в городе, на которых тренируется "Факел", подготовлены великолепно", - отметил он.