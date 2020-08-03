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Влияние коронавируса на спорт

Два хоккеиста молодежной сборной Швейцарии заразились коронавирусом после матчей с чехами

Три товарищеских матча между чехами и швейцарцами состоялись в конце июля в городе Цухвиль кантона Золотурн на севере Швейцарии

ПРАГА, 3 августа. /ТАСС/. Молодежная сборная Швейцарии по хоккею после товарищеских встреч с командой Чехии отправилась на карантин, так как два ее игрока заразились коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник пражская газета DNES.

Три товарищеских матча между чехами и швейцарцами состоялись в конце июля в городе Цухвиль кантона Золотурн на севере Швейцарии. Во время игр в составе молодежной сборной Чехии, как выяснила газета, находился как минимум один игрок, инфицированный коронавирусом.

К концу прошлой недели в чешской молодежной сборной было уже 12 хоккеистов с положительными результатами тестов на коронавирус. Швейцарская сторона возлагает ответственность за вынужденный уход своей команды на карантин на спортсменов из Чехии.

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Влияние коронавируса на спорт
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