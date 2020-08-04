Нурмагомедов пообещал "утопить" Гэтжи в октагоне

ТАСС, 4 августа. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов пообещал "утопить" своего предстоящего соперника американца Джастина Гэтжи во время их поединка. Об сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на комментарий россиянина под постом телеведущего Джо Рогана в Instagram.

Нурмагомедов встретится с Гэтжи 24 октября. Изначально планировалось, что их поединок возглавит турнир в Абу-Даби 19 сентября. Однако в команде россиянина сообщили, что этого не будет. 3 июля тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом.

"Джастин [Гэтжи] - отличный человек, хороший соперник. Однако он должен быть готов не только боксировать, когда октагон закроется. Я не Дастин [Порье] и не Тони [Фергюсон]. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю", - написал россиянин.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения. 31-летний Гэтжи за время своей карьеры провел 24 поединка, проиграв дважды.