СКА разгромил "Локомотив" в матче хоккейного турнира Sochi Hockey Open

ТАСС, 4 августа. Петербурский СКА со счетом 6:0 обыграл ярославский "Локомотив" в первом матче противостояния на турнире Sochi Hockey Open. Встреча прошла при пустых трибунах.

В составе СКА шайбы забросили Евгений Кетов (2-я минута), Линден Вей (30), Эмиль Галимов (31), Кирилл Марченко (46), Лукас Бенгтссон (52) и Данила Галенюк (53).

Ранее в матче открытия олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) со счетом 6:0 обыграла "Сочи", в составе которого вышли игроки не старше 19 лет. Согласно информации газеты "Спорт-Экспресс", это может быть связано с подозрениями на заражение коронавирусом в основном составе команды. Перед встречей спортивный директор "Сочи" Андрей Зюзин заявил, что в первом матче турнира примут участие молодые игроки команды, что отвечает концепции развития клуба.

СКА и "Локомотив", так же как и олимпийская сборная России с "Сочи", впоследствии сыграют друг с другом еще два раза. 8 августа пройдут финал и матч за третье место.

Все матчи турнира пройдут на ледовой арене "Шайба" в Адлере. В связи с пандемией коронавируса встречи пройдут без зрителей. Ранее из-за обнаружения коронавируса в составе команды с турнира снялся омский "Авангард".