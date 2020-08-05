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Зимние олимпийские виды спорта

Крамер заявил, что его не тревожит слабый результат Устюгова в контрольной тренировке

В одном из контрольных стартов Устюгов занял 11-е место на дистанции 16 км
Сергей Устюгов EPA-EFE/PETER SCHNEIDER
Описание
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер не видит причин для беспокойства в связи со слабым результатам двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова в одной из контрольных тренировок на последнем сборе команды в Чайковском. Об этом он рассказал ТАСС.

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В июле группа Крамера провела сбор в Чайковском Пермского края. В одном из контрольных стартов Устюгов занял 11-е место на дистанции 16 км, в забеге на лыжероллерах принимали участие спортсмены из группы Крамера и Егора Сорина. После этого результата Устюгов обратился к болельщикам, заметив, что теперь они должны будут "придумывать разные истории, домыслы, связанные с самоподготовкой, ну и, конечно, любимыми катаниями на квадроциклах".

"Устюгов много тренировался в мае, июне и июле. В Чайковском команда провела три контрольных старта, он был третьим, пятым и 11-м. Он был немного уставшим, но все хорошо, мы делаем все необходимое для достижения результата зимой, а не летом", - сказал Крамер.

Немецкий специалист в связи с пандемией коронавируса летом не смог посетить первые два сбора своей команды. К ней он должен присоединиться в августе, на следующем сборе, который пройдет в Приэльбрусье с 9 по 29 августа.

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