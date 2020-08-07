Все те же лица. "Локомотив" и "Зенит" четвертый раз разыграют Суперкубок России по футболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Элита отечественного футбола откроет сезон-2020/21 в пятницу матчем за трофей Олимп - Суперкубка России. В этот день на "ВЭБ-Арене" действующий чемпион страны и обладатель Олимп - Кубка России петербургский "Зенит" встретится с занявшим второе место в прошлом розыгрыше Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) московским "Локомотивом", начало - 19:00 мск.

После возобновления сезона-2019/20 количество болельщиков на матчах чемпионата России ограничили до 10% от вместимости стадиона. В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 августа число зрителей на спортивных соревнованиях в столице может быть увеличено до 50%. Как сообщили ТАСС в пресс-службе РПЛ, принято решение во время Суперкубка заполнить "ВЭБ-Арену" на 25%. Это сделано для соблюдения требований социального дистанцирования.

Максимальная вместимость "ВЭБ-Арены", которая является домашним стадионом московского ЦСКА, составляет 30 457 зрителей. В пятницу за матчем с участием "Зенита" и "Локомотива" будут наблюдать около 7,6 тыс. болельщиков. Как сообщил ТАСС генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев, в Москву приедут не менее 2,5 тыс. фанатов команды. В пресс-службе "Локомотива" озвучили аналогичные цифры относительно своих болельщиков.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. При его судействе "Зенит" провел 35 матчей, одержав 24 победы, девять раз сыграв вничью и потерпев два поражения. В качестве главного арбитра 41-летний рефери работал на 29 играх "Локомотива". В этих встречах железнодорожники одержали 11 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

При этом Вилков пять раз работал на матчах между предстоящими соперниками. Дважды сильнее был "Зенит", одну победу одержал "Локомотив", еще две встречи завершились вничью. В 2019 году арбитр входил в бригаду рефери в качестве запасного судьи на матч за Суперкубок России. Тогда "Локомотив" победил со счетом 3:2.

Кадровые изменения

Трансферное окно в России открылось 26 июля, однако составы "Зенита" и "Локомотива" успели претерпеть изменения. Клуб из Санкт-Петербурга покинули капитан команды Бранислав Иванович, защитник Игорь Смольников, полузащитник Олег Шатов и нападающий Александр Кокорин. Единственным новичком стал 31-летний защитник Деян Ловрен. Он в составе английского "Ливерпуля" выиграл Лигу чемпионов (2018/19) и стал чемпионом Англии (2019/20), а в 2018 году со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России.

"Локомотив" летом расстался с четырьмя футболистами - истекли контракты у перуанского нападающего Джефферсона Фарфана и защитника Тимофея Маргасова, а чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедикт Хёведес и российский полузащитник Александр Коломейцев завершили карьеры. Новичками стали 18-летний узбекский полузащитник "Пахтакора" Жасур Жалолиддинов и 25-летний воспитанник "Локомотива" Виталий Лысцов, последним клубом которого были самарские "Крылья Советов". При этом в Москву вернулся нападающий Федор Смолов, который вторую часть сезона провел в испанской "Сельте" (14 матчей, два гола - в ворота мадридского "Реала" и "Барселоны").

Главные тренеры команд Сергей Семак и Марко Николич подходят к игре за первый трофей нового сезона без серьезных кадровых потерь. За "Зенит" из-за травмы, полученной в концовке прошлого чемпионата, не сможет сыграть вратарь Андрей Лунев. У "Локомотива" единственной потерей является защитник Борис Ротенберг, который из-за разрыва крестообразной связки не выходил на поле с декабря 2018 года.

История Суперкубка России

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий розыгрыш станет 18-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем четыре раза, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу грозненский "Терек" и "Ростов" не выигрывали трофей.

"Зенит" и "Локомотив" ранее три раза оспаривали титул - в 2008 и 2015 годах побеждали петербуржцы, а в 2019 году сильнее были москвичи. Ни одна другая пара не встречалась в игре за Суперкубок чаще. Второе место по этому показателю делят игры ЦСКА против "Спартака" и "Зенита" (по три раза), третье - матчи армейцев с "Локомотивом" и "Рубином" (по два раза). По разу в борьбе за трофей сходились "Локомотив" и "Терек", "Зенит" и "Рубин", ЦСКА и "Ростов", а также "Спартак" и "Локомотив".

Встреча 12-й раз в истории пройдет в Москве. Ранее игры за Суперкубок России принимали стадионы "Локомотив" и "Лужники" (по пять раз), а также "ВТБ-Арена" (один раз). Матчи турнира проходили в Краснодаре (стадион "Кубань" - два раза), Самаре (стадион "Металлург"), Ростове-на-Дону (стадион "Олимп-2"), Санкт-Петербурге (стадион "Петровский") и Нижнем Новгороде (стадион "Нижний Новгород").