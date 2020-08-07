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КХЛ

КХЛ объявила, что в сезоне-2020/21 примут участие 23 клуба из шести стран

В прошлом сезоне в лиге выступали 24 клуба
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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 7 августа. Сезон-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет при участии 23 клубов из шести стран. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Данное решение было утверждено в пятницу по итогам заочного голосования совета директоров лиги.

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В сезоне-2019/20 в лиге выступали 24 клуба. Из-за финансовых проблем соревнование покинул владивостокский "Адмирал".

1 апреля "Адмирал" выпустил заявление, что клуб не сыграет в следующем сезоне КХЛ. Профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостановили заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, были перенаправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Старт новый сезона КХЛ запланирован на 2 сентября.

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