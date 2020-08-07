КХЛ объявила, что в сезоне-2020/21 примут участие 23 клуба из шести стран

В сезоне-2019/20 в лиге выступали 24 клуба. Из-за финансовых проблем соревнование покинул владивостокский "Адмирал".

1 апреля "Адмирал" выпустил заявление, что клуб не сыграет в следующем сезоне КХЛ. Профессиональные клубы Приморского края из-за распространения коронавируса приостановили заключение контрактов со спортсменами на сезон-2020/21. Средства, которые были предусмотрены на их финансирование, были перенаправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Старт новый сезона КХЛ запланирован на 2 сентября.