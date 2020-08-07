Гендиректор "Локомотива" назвал бесполезным критическое высказывание о календаре команды

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе считает, что бесполезно высказываться по поводу плотности календаря команды на старте сезона-2020/21. Такое мнение Кикнадзе высказал в разговоре с журналистами.

В конце июля Кикнадзе заявил ТАСС, что календарь "Локомотива" в начале сезона противоречит требованиям о защите здоровья игроков. В этом месяце за три недели команда проведет семь матчей. Первый из них состоялся в пятницу - железнодорожники со счетом 1:2 проиграли петербургскому "Зениту" в матче за Олимп - Суперкубок России.

"Мы не сможем изменить ситуацию, считаю, что это бесполезно, - сказал Кикнадзе, комментируя июльское высказывание по поводу плотности календаря "Локомотива" в августе. - Никто не может запретить мне свою точку зрения. Моя точка зрения, что неправильно проводить семь матчей за 21 день, неправильно утверждать регламент в день соревнований (решение о том, что в матче за Суперкубок России в случае необходимости будет дополнительное время, было принято 7 августа - прим. ТАСС). Встает вопрос о том, что у нас происходит".

"Мы сделали несколько предложений, которые могли бы разгрузить график. У нас впереди матчи еврокубков, там будет основной ответ, насколько правильно составлен календарь. Посмотрим, как мы сыграем, как "Зенит" сыграет", - отметил гендиректор "Локомотива".

"Локомотив" и "Зенит" в сезоне-2020/21 сыграют в Лиге чемпионов начиная с группового этапа. Эта стадия главного еврокубкового турнира начнется в октябре.