Кикнадзе раскритиковал календарь "Локомотива" из-за большого количества матчей в августе

"Основные вопросы связаны с расписанием в августе. Поскольку мы попали в суперкубок, нам предстоит сыграть семь матчей за 21 день, что является еще более напряженным графиком, чем восемь матчей за 32 дня, которые мы провели, доигрывая чемпионат, - сказал Кикнадзе. - У нас в уставе записано, что клуб обязан беспокоиться о защите здоровья игроков. На наш взгляд, такой календарь напрямую противоречит этому требованию. Все наши попытки каким-то образом разгрузить август и перенести матчи на сентябрь, к сожалению, пока успехом не увенчались".

"К матчам еврокубков команды должны подходить в состоянии готовности. На это реагируют в Европе - рассматривают самые разные варианты того, как помочь клубам. У нас пока преодолеть эту стену непонимания не получается", - добавил гендиректор "Локомотива".

4 июля коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил ТАСС, что матч за Суперкубок России может пройти зимой 2020 года за рубежом. "Изначально был декабрь, потом практически без обсуждения было принято решение о переносе суперкубка на лето, в результате которого сложилась ситуация, в которой мы находимся, она напряженная. С нашей стороны могут быть самые разные варианты, направленные на уменьшение нагрузки на спортсменов, включая ведущих игроков, представляющих клуб в сборной России", - подчеркнул собеседник агентства.