Христенко: ограничительные меры на чемпионате России по гольфу не испортили праздник

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ограничительные меры, введенные из-за коронавируса на чемпионате России по гольфу, не испортили атмосферу праздника на турнире. Такое мнение ТАСС высказал президент Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко. Чемпионат России по гольфу проходил с 5 по 8 августа в Дмитровском районе Московской области. Участие в турнире приняли 60 спортсменов. У мужчин чемпионом страны стал Егор Ерошенко, у женщин второй год подряд сильнейшей стала Екатерина Малахова.

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"Главное соревнование гольф-сезона состоялось - чемпионат России прошел без переноса дат и замены поля. По причине распространения коронавирусной инфекции в этом году мы вынуждены были ввести ряд необходимых мер, но это не смогло повлиять на праздник, который дарит нам гольф с каждой встречей, с каждым упоминанием, - заявил Христенко. - Как и в прошлом году, бороться за победу приехали гольфисты из семи регионов". "Впервые в истории российского гольфа на пьедестал поднялся представитель Ростовской области. После бронзы чемпионата в 2018 году Егор Ерошенко увозит домой чемпионский титул, - продолжил Христенко. - Хороший подарок региону, где активно развивается программа "Школьный гольф", и дополнительный импульс для всех, кто только знакомится с гольфом".

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