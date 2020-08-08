Христенко: ограничительные меры на чемпионате России по гольфу не испортили праздник

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ограничительные меры, введенные из-за коронавируса на чемпионате России по гольфу, не испортили атмосферу праздника на турнире. Такое мнение ТАСС высказал президент Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко.
Чемпионат России по гольфу проходил с 5 по 8 августа в Дмитровском районе Московской области. Участие в турнире приняли 60 спортсменов. У мужчин чемпионом страны стал Егор Ерошенко, у женщин второй год подряд сильнейшей стала Екатерина Малахова.
"Главное соревнование гольф-сезона состоялось - чемпионат России прошел без переноса дат и замены поля. По причине распространения коронавирусной инфекции в этом году мы вынуждены были ввести ряд необходимых мер, но это не смогло повлиять на праздник, который дарит нам гольф с каждой встречей, с каждым упоминанием, - заявил Христенко. - Как и в прошлом году, бороться за победу приехали гольфисты из семи регионов".
"Впервые в истории российского гольфа на пьедестал поднялся представитель Ростовской области. После бронзы чемпионата в 2018 году Егор Ерошенко увозит домой чемпионский титул, - продолжил Христенко. - Хороший подарок региону, где активно развивается программа "Школьный гольф", и дополнительный импульс для всех, кто только знакомится с гольфом".
Выпускники "Команды мечты"
Христенко отметил, что победители и призеры чемпионата России 2020 года входили в состав проекта "Команда мечты". "И Егор, и Катя, как и другие призеры чемпионата этого года (серебро завоевали Алексей Карасев и Полина Марина, бронзу - Сергей Миронов и Екатерина Петрова - прим. ТАСС), входили в состав "Команды мечты", проекта, направленного поддержать талантливых спортсменов, дать им возможность повышать мастерство зимой за рубежом и иметь все шансы соревноваться с игроками из других стран и выигрывать, - рассказал Христенко. - Все спортсмены входят в мировой рейтинг по гольфу среди игроков-любителей".
"Если в прошлые годы за весь чемпионат мы могли увидеть один или максимум два минусовых счета за раунд, то в этом году выпускники "Команды мечты" радовали нас, болельщиков, обновляя рекорд каждый раунд. Чемпионат России по гольфу - это истинное состязание сильнейших характеров, возможность спортсменам показать мастерство и вписать свое имя в историю главного гольф-турнира в России", - заключил президент АГР.