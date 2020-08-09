Гендиректор "Спартака": клуб ждет ответа РФС по поводу судейства в матче с "Сочи"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "Спартак" ожидает разъяснений от Российского футбольного союза (РФС) относительно судейства в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи". Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

В воскресенье "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака", второй - в концовке встречи.

"За болельщиков обидно больше всего, потому что команда выполняет свою работу, они делают все возможное. Надеюсь, что органы Российского футбольного союза, которые отвечают за судейство, посмотрят и пояснят нам, что это такое. Почему судья не подходит к VAR [система видеоассистента рефери], мы забиваем - нас смотрят", - сказал Газизов.

"Сочи" - хорошая команда, надо отдать должное сопернику, они до конца верили. Игра была хорошая, судейство - неоднозначное, плохое. Мне хочется, чтобы тот, кто отвечает за VAR, тот, кто отвечает за судей, просто прокомментировал, что происходит. Мне кажется, есть моменты, на которые надо обращать внимание", - добавил он.

Владелец клуба Леонид Федун после матча заявил "Спорт-Экспрессу" о намерении снять "Спартак" с чемпионата России из-за судейского произвола.

"Не хочу делать резких заявлений. Мы, каждый на своем месте, будем делать все возможное, чтобы это прекратилось. Мы будем бороться - Леонид Арнольдович, Доменико (Тедеско, главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС), я, команда, болельщики. Мы будем бороться против определенных вещей, которые сегодня творятся", - подчеркнул Газизов.