Федун заявил, что "Спартак" снимется с чемпионата России по футболу

ТАСС, 9 августа. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил, что команда снимется с розыгрыша Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Его комментарий приводит издание "Спорт-Экспресс".
В воскресенье "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2 в матче первого тура чемпионата России. Оба гола "Спартак" пропустил с пенальти.
Гол Нобоа#ТинькоффРПЛ #СпартакСочи https://t.co/BC1ObnuXgY— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 9, 2020
"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата, пусть играют без нас, - сказал Федун. - В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен".