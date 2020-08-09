Федун заявил, что "Спартак" снимется с чемпионата России по футболу

В воскресенье "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2 в матче первого тура чемпионата России. Оба гола "Спартак" пропустил с пенальти.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата, пусть играют без нас, - сказал Федун. - В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен".