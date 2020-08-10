Машкова назначена представителем РФ в Совете по физической культуре и спорту стран СНГ

ТАСС, 10 августа. Статс-секретарь, заместитель министра спорта РФ Ксения Машкова назначена на должность полномочного представителя РФ в Совете по физической культуре и спорту стран СНГ. Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

На этом посту Машкова сменила Сергея Косилова. МИД России в скором времени проинформирует исполком СНГ о принятом решении.

Совет по физической культуре и спорту входит в соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - участников СНГ.

В сентябре должны пройти первые в истории Игры стран СНГ, организаторы в связи с пандемией коронавируса рассматривают также перенос соревнований на октябрь. Инициатором проведения Игр выступила Российская Федерация, идея была единогласно поддержана на заседании Совета глав правительств СНГ в октябре 2019 года. Первоначально планировалось, что соревнования пройдут в Казани с 20 по 27 августа, однако даты были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.