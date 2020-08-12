В Латвии заявили о невозможности организации ЧМ-2021 по хоккею без Белоруссии

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Латвия не сможет провести чемпионат мира по хоккею 2021 года без участия в организации турнира Белоруссии. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс.

Чемпионат мира 2021 года должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. В среду вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола сообщил изданию Ilta-Sanomat, что поднял вопрос о смене места проведения турнира в связи с политическими протестами в Белоруссии. По словам Куммолы, президент IIHF Рене Фазель предложил посмотреть, какой ситуация в Белоруссии будет через две недели.

"Хоккей не надо путать с политикой, мы даже такой вопрос не рассматриваем, будем проводить чемпионат мира вместе с Белоруссией, - сказал Козиолс. - Сколько было разных ситуаций и в Америке, и во Франции с этими демонстрациями, и никто не делал каких-то заявлений по поводу отмены".

Козиолс отметил, что Латвия сама не может провести чемпионат мира. "В Риге нет двух дворцов, чтобы проводить чемпионат мира для двух групп. Такой арены, как "Арена-Рига", нет больше в Латвии", - сказал он.