Тренер лыжной сборной РФ Крамер не может присоединиться к команде из-за отсутствия визы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер лишен возможности в настоящее время присоединиться к команде на сборе в Терсколе из-за того, что не может получить въездную визу в Россию. Об этом сообщил ТАСС тренер Сергей Турышев, работающий с Крамером в одной группе.

В группу немецкого специалиста Крамера входят двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, олимпийский призер Юлия Ступак (Белорукова), призер чемпионата мира Глеб Ретивых, Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Алиса Жамбалова, Майя Якунина. Первые два летних сбора они провели без своего основного тренера, поскольку Крамер не мог въехать на территорию России в связи с пандемией коронавируса.

"Маркус в настоящее время продолжает находиться у себя дома, он пока лишен возможности присоединиться к нам на сборе из-за того, что никак не может получить визу для въезда в Россию из-за пандемии, - заметил Турышев. - Он уже обсуждал эту проблему с министром спорта, и тот пообещал всяческое содействие. Как только виза будет на руках, Крамер тут же приедет в Россию".

"Он постоянно находится с нами на связи. Что касается самого сбора, то все идет по плану. Если какие-то вопросы возникают, то мы тут же решаем их. Тренировочный процесс идет, спортсмены готовятся к сезону, все хорошо", - добавил собеседник ТАСС.

Сбор в Терсколе проходит с 9 по 29 августа.