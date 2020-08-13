"Локомотив" объявил о переходе сербского футболиста Райковича

ТАСС, 13 августа. Сербский защитник Слободан Райкович стал игроком московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 31-летним игроком рассчитан на один год.

Райкович провел последние полгода в итальянской "Перудже", выступая во втором по силе дивизионе страны и сыграв в 12 матчах. Помимо этого, защитник представлял сербский ОФК, английский "Челси", не сыграв за клуб ни одного матча, нидерландские ПСВ, "Твенте" и "Витесс", германский "Гамбург" и итальянский "Палермо".

"Локомотив" во втором туре чемпионата России сыграет 15 августа дома с "Краснодаром".