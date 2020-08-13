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US Open

Новак Джокович заявил, что сыграет на US Open

Ранее теннисист переболел коронавирусом
Новак Джокович AP Photo/Adam Hunger
Описание
Новак Джокович
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 13 августа. Первая ракетка мира серб Новак Джокович сообщил, что сыграет на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

23 июня Джокович, который участвовал в выставочном турнире в Хорватии, объявил, что заразился коронавирусом, 2 июля повторный тест сербского теннисиста показал отрицательный результат.

"Я рад подтвердить, что приму участие в турнире в Цинциннати и в US Open. Это решение было непростым ввиду различных обстоятельств, но возможность снова участвовать в соревнованиях меня воодушевляет", - написал Джокович.

Джокович является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету 33-летнего серба 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире из-за опасений, связанных с коронавирусом, и различных травм отказались более 20 ведущих теннисистов, включая первую ракетку мира австралийку Эшли Барти и испанца Рафаэля Надаля.

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