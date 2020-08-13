Новак Джокович заявил, что сыграет на US Open

23 июня Джокович, который участвовал в выставочном турнире в Хорватии, объявил, что заразился коронавирусом, 2 июля повторный тест сербского теннисиста показал отрицательный результат.

ТАСС, 13 августа. Первая ракетка мира серб Новак Джокович сообщил, что сыграет на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

"Я рад подтвердить, что приму участие в турнире в Цинциннати и в US Open. Это решение было непростым ввиду различных обстоятельств, но возможность снова участвовать в соревнованиях меня воодушевляет", - написал Джокович.

Джокович является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету 33-летнего серба 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире из-за опасений, связанных с коронавирусом, и различных травм отказались более 20 ведущих теннисистов, включая первую ракетку мира австралийку Эшли Барти и испанца Рафаэля Надаля.