Чемпион мира по футболу Матюиди перешел из "Ювентуса" в "Интер Майами"

ТАСС, 13 августа. Французский полузащитник Блез Матюиди стал игроком клуба "Интер Майами", который выступает в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали соглашения 33-летнего француза с командой из США, владельцем которой является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, не сообщаются. Будучи игроками, они в одно время выступали за ПСЖ. На протяжении трех последних сезонов Матюиди представлял итальянский "Ювентус", за который провел 133 матча, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

"Я очень рад приветствовать моего друга Блеза. Он талантливый игрок и замечательный человек, - отметил Бекхэм. - Иметь в нашей новой команде чемпиона мира очень важно как для владельцев, так и для наших болельщиков. Лично для меня является особенным то, что мой бывший партнер по команде присоединился к нашему клубу, и я с нетерпением жду возможности поприветствовать его в Южной Флориде".

Матюиди является четырехкратным чемпионом Франции, трехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Франции, четырехкратным обладателем Суперкубка Франции, трехкратным обладателем Кубка французской лиги, обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В составе сборной Франции он выиграл золото чемпионата мира 2018 года в России, серебро домашнего чемпионата Европы 2016 года.