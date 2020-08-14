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Футбол в России

РПЛ перенесла матч "Рубин" - "Тамбов" на 30 августа из-за празднования Дня Татарстана

Встреча начнется в 18:00 мск

ТАСС, 14 августа. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение перенести встречу шестого тура между казанским "Рубином" и "Тамбовом" с 29 на 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Руководство Республики Татарстан предложило приурочить матч "Рубин" - "Тамбов" к празднованию Дня Республики Татарстан, - говорится в сообщении. - Казанский клуб обратился в лигу с просьбой перенести игру с 29 на 30 августа. Лига утвердила новую дату матча".

Встреча начнется в 18:00 мск. В матчах первого тура "Рубин" на своем поле проиграл московскому "Локомотиву" (0:2), "Тамбов" - "Ростову" (0:1).

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