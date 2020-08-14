"Уфа" одержала волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 14 августа. /ТАСС/. "Уфа" на выезде обыграла тульский "Арсенал" со счетом 3:2 в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал" в Туле.

В составе победителей забитыми мячами отметились Вячеслав Кротов (45+1-я минута), Артем Голубев (54) и Ловро Бизяк (63, с пенальти), у проигравших отличились Евгений Луценко (26) и Кингс Кангва (77), который на 85-й минуте был удален за второе предупреждение. В добавленное ко второму тайму время был удален футболист "Арсенала" Эванс Кангва.

Команды в 11-й раз встретились в рамках национального первенства, уфимский клуб одержал победу в пятый раз, четыре раза сильнее оказывался "Арсенал", две встречи завершились вничью. В предыдущий раз "Уфа" обыграла тульский клуб 24 сентября 2017 года, после этого клуб трижды проиграл "Арсеналу" и дважды сыграл вничью.

В начале игры болельщики разместили на ограждении трибуны большой баннер в поддержку "Арсенала" с надписью "Оружейники", гербом Тулы и символикой футбольного клуба. После третьего пропущенного гола часть зрителей покинула стадион.

В первом туре "Уфа" потерпела разгромное поражение от "Краснодара" со счетом 0:3, на данный момент клуб идет на седьмом месте, набрав три очка. "Арсенал" в первой игре сезона сыграл вничью с грозненским "Ахматом", клуб располагается на 11-й строчке, в активе команды одно набранное очко. В третьем туре подопечные Вадима Евсеева 19 августа примут столичный "Спартак", тульская команда днем ранее на выезде сыграет с "Краснодаром".