"Уфа" одержала волевую победу над "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 14 августа. /ТАСС/. "Уфа" на выезде обыграла тульский "Арсенал" со счетом 3:2 в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал" в Туле.
В составе победителей забитыми мячами отметились Вячеслав Кротов (45+1-я минута), Артем Голубев (54) и Ловро Бизяк (63, с пенальти), у проигравших отличились Евгений Луценко (26) и Кингс Кангва (77), который на 85-й минуте был удален за второе предупреждение. В добавленное ко второму тайму время был удален футболист "Арсенала" Эванс Кангва.
Команды в 11-й раз встретились в рамках национального первенства, уфимский клуб одержал победу в пятый раз, четыре раза сильнее оказывался "Арсенал", две встречи завершились вничью. В предыдущий раз "Уфа" обыграла тульский клуб 24 сентября 2017 года, после этого клуб трижды проиграл "Арсеналу" и дважды сыграл вничью.
В начале игры болельщики разместили на ограждении трибуны большой баннер в поддержку "Арсенала" с надписью "Оружейники", гербом Тулы и символикой футбольного клуба. После третьего пропущенного гола часть зрителей покинула стадион.
В первом туре "Уфа" потерпела разгромное поражение от "Краснодара" со счетом 0:3, на данный момент клуб идет на седьмом месте, набрав три очка. "Арсенал" в первой игре сезона сыграл вничью с грозненским "Ахматом", клуб располагается на 11-й строчке, в активе команды одно набранное очко. В третьем туре подопечные Вадима Евсеева 19 августа примут столичный "Спартак", тульская команда днем ранее на выезде сыграет с "Краснодаром".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|6
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|8
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|9
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|12
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|14
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0