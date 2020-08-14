Пара кроссовок Майкла Джордана продана на аукционе в США за рекордные $615 тыс.

Согласно информации, размещенной на сайте торгового дома, проданы еще две пары кроссовок Джордана. Общая выручка за три лота превысила $931,8 тыс. (включая премиальные организатору аукциона).

"Это самая высокая цена для кроссовок на аукционе", - сообщили в пятницу телекомпании CNN в Christie’s. Air Jordan 1 фирмы Nike выполнены в цветах клуба НБА "Чикаго". В подошве левой кроссовки застряли осколки прозрачного щита, разбитого, когда игрок в прыжке буквально заколотил мяч в корзину сверху во время матча в Италии в 1985 году. Sotheby's рассчитывал продать их за $650-850 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Ношенные кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные $615 тыс. Торги проводились домом Christie’s в режиме онлайн с 30 июля по 13 августа.

Спрос на спортивный инвентарь этого американского баскетболиста сейчас необычайно высок. В мае кроссовки Air Jordan 1 в цветах клуба "Чикаго" были проданы на аукционе "Сотбис" в Нью-Йорке за рекордно высокую цену - $560 тыс. Air Jordan 1 таким образом побили прежний рекорд этого аукционного дома. Sotheby's в июле прошлого года продал беговые кроссовки Moon Shoe, выпущенные в 1972 году опять же Nike, за $437,5 тыс. Владельцем пары стал канадский коллекционер Майлс Надал.

А предыдущий рекорд был установлен в 2017 году. Тогда была продана за $190,4 тыс. пара кроссовок, которую Джордан носил во время Олимпийских игр 1984 года.

Майкл Джордан, которому сейчас 57 лет, родился в Нью-Йорке, является двукратным олимпийским чемпионом (1984 и 1992 годы) и шестикратным чемпионом НБА в составе клуба "Чикаго". Он также играл в составе "Вашингтон Уизардс". Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд лиги. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи.