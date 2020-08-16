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Фигурное катание

Дмитриев: российских юниоров ждут трудности в связи с изменением календаря у фигуристов

Международный союз конькобежцев 20 июля объявил об отмене юниорской серии Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские юниоры стремятся войти в сезон фигурного катания, хотят выступать, но им придется непросто в связи с изменениями в календаре соревнований из-за коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев.

Международный союз конькобежцев (ISU) 20 июля объявил об отмене юниорской серии Гран-при по фигурному катанию предстоящего сезона из-за пандемии коронавируса. На данный момент для российских юниоров остается возможность участвовать только в национальных стартах.

"Все хотят войти в сезон, хотят выступать, но проблема будет серьезная - юниорская серия Гран-при отменена, - сказал Дмитриев. - Что касается внутренних стартов, то Роспотребнадзор разрешил участвовать юниорам только в двух соревнованиях. Но раньше они могли участвовать и во взрослых соревнованиях, и в юниорских на этапах Кубка России, у них получалось до четырех-шести стартов до первенства России, а сейчас этой возможности нет, плюс существуют определенные ограничения в проведении соревнований".

"Этих двух стартов, безусловно, мало - сейчас у них не будет возможности попробовать себя на разных соревнованиях перед важными турнирами", - отметил специалист.

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