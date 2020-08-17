Президент "Барселоны" заявил, что Сетьен покинет пост главного тренера

ТАСС, 17 августа. Кике Сетьен покинет пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщил президент клуба Хосеп Бартомеу, комментарий которого приводит радио COPE.
По сообщениям испанских СМИ, его может заменить аргентинский специалист Маурисио Почеттино, ранее работавший в лондонском "Тоттенхэме". Как сообщает Sport.es, руководство "Барселоны" уже сделало ему предложение. Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб предложил Почеттино подписать контракт по схеме "1+1". Аргентинский тренер, в свою очередь, хотел бы заключить соглашение сроком не менее чем на три года.
"Барселона" в пятницу разгромно проиграла германской "Баварии" в матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 2:8. В испанском первенстве клуб занял второе место, уступив мадридскому "Реалу" пять очков. В четвертьфинале кубка страны "Барселона" проиграла "Атлетику".
Сетьен стал главным тренером "Барселоны" в январе 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. На посту главного тренера "Барселоны" 61-летний Сетьен сменил Эрнесто Вальверде, с которым клуб расторг контракт по обоюдному согласию.