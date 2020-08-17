Президент "Барселоны" заявил, что Сетьен покинет пост главного тренера

По сообщениям испанских СМИ, его может заменить аргентинский специалист Маурисио Почеттино, ранее работавший в лондонском "Тоттенхэме". Как сообщает Sport.es, руководство "Барселоны" уже сделало ему предложение. Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб предложил Почеттино подписать контракт по схеме "1+1". Аргентинский тренер, в свою очередь, хотел бы заключить соглашение сроком не менее чем на три года.

"Барселона" в пятницу разгромно проиграла германской "Баварии" в матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 2:8. В испанском первенстве клуб занял второе место, уступив мадридскому "Реалу" пять очков. В четвертьфинале кубка страны "Барселона" проиграла "Атлетику".

Сетьен стал главным тренером "Барселоны" в январе 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. На посту главного тренера "Барселоны" 61-летний Сетьен сменил Эрнесто Вальверде, с которым клуб расторг контракт по обоюдному согласию.