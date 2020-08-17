Ассистент главного судьи матча "Зенит" - ЦСКА Петросян заменен на Ширяева из-за травмы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Помощник главного арбитра встречи третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА Арам Петросян пропустит встречу из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Петросян получил частичный разрыв икроножной мышцы правой голени во время утренней тренировки. Его заменит Алексей Ширяев.

Встреча пройдет 19 августа в Санкт-Петербурге, начало матча в 20:00 мск. Состав судейской бригады будет выглядеть следующим образом: главный арбитр - Виталий Мешков, ассистенты - Ширяев и Игорь Демешко, резервный судья - Алексей Амелин. За cистему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алексей Сухой и его помощник Антон Аверьянов.