Бурментьев: детская регата поможет вовлечь участников в профессиональный парусный спорт

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Детская парусная регата поможет вовлечь молодых участников в профессиональный парусный спорт. Об этом ТАСС сообщил организатор соревнования, мастер спорта международного класса Борис Бурментьев.

Регата прошла в среду на Пироговском водохранилище. Участниками мероприятия стали дети от 10 до 15 лет. Всего в состязаниях приняли участие пять экипажей по четыре человека в каждом. Участие в мероприятии было бесплатным.

"Это благотворительное мероприятие, яхт-клуб [где проходили соревнования] муниципальный, я сам начинал в нем заниматься, и так как у детей, по сути, не очень много соревнований будет в этом году, я решил сделать им подарок и провести такое мероприятие, - сказал Бурментьев. - Мы провели четыре гонки, выявили победителей. Судьями были их тренеры, я взял две дополнительные яхты, посадили туда родителей, чтобы они тоже наблюдали за соревнованиями. Нашел спонсора, который помог с организацией, с призами и медалями".

"Погодные условия были серьезные, у меня были наставники, профессиональные шкиперы, - добавил собеседник агентства. - Дети в первый раз катались на таких больших лодках, поэтому им нужны были сопровождающие, которые контролировали бы все моменты, чтобы не было столкновений и иных непредвиденных ситуаций. Рулили дети сами, каждая из команд распределилась на четыре человека, и в каждой из них тренеры выбрали рулевого, который управлял яхтой. Шкиперы сидели рядом, веревки не трогали, в процесс не вмешивались, только подсказывали, если что-то было не так, и все контролировали".

Бурментьев отметил, что проведению соревнований мешало отсутствие ветра. "С ветром сегодня было очень плохо: сначала его не было вообще, потом ветер пошел - мы успели одну гонку провести, - сказал он. - Условия экстремальные: кто шел первым, потом становился последним и наоборот, дети нервничали, они же всегда хотят побеждать. Потом немножко подождали - опять пошел ветер, в таком режиме мы провели четыре гонки, но всем понравилось, все были в восторге".

Регата может стать ежегодной

Собеседник ТАСС также сообщил о планах по проведению детской парусной регаты в ежегодном формате. "Такое мероприятие я планирую проводить ежегодно, думаю, в этом сезоне мы еще одно такое соревнование для детей организуем, но посадим других ребят рулевыми, - сказал он. - Вероятно, получится сделать через выходные. Дети все экипированные, главное - чтобы был ветер".

"Мало ли что произойдет у ребят, может, бросят, а может и нет. Это мероприятие создано для того, чтобы они понимали, что такое профессиональный парусный спорт и как в дальнейшем можно соревноваться в Европе и по всему миру на больших лодках. Чтобы понимали, что в дальнейшем есть перспективы, в том числе и коммерческие, что это может стать профессией. Кроме того, была задача сделать из них одну команду", - подытожил Бурментьев.