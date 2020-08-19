"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги чемпионов

Дублем отметился Серж Гнабри (18-я и 33-я минуты), еще один гол на счету Роберта Левандовского (88). Гнабри стал вторым немецким футболистом, который забил два гола в матче полуфинала Лиги чемпионов. Первым немцем, оформившим дубль, стал Томас Мюллер в сезоне-2012/13. Гнабри забил девять голов в текущем сезоне главного еврокубкового турнира, он занимает второе место среди немецких футболистов, отличившихся наибольшее количество раз за один сезон. Лидирует Марио Гомес, забивший в сезоне-2011/12 12 голов.

"Бавария" и "Лион" в девятый раз сыграли в матчах Лиги чемпионов, клуб из Мюнхена одержал пятую победу, дважды сильнее становился "Лион", еще две игры завершились вничью. В предыдущий раз клубы играли друг с другом в турнире в сезоне-2009/10, команды также встретились на стадии полуфинала, по итогам двухматчевого противостояния победу одержала "Бавария" со счетом 4:0.

В финале турнира "Бавария" сыграет с французским "Пари Сен-Жермен", матч пройдет 23 августа. Из французских клубов победителем ведущего еврокубкового турнира становился только "Марсель" (1993). В общей сложности клубы из чемпионата Франции шесть раз играли в финалах Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов: "Реймс" (1956, 1959) "Сент-Этьен" (1976), "Марсель" (1991, 1993) и "Монако" (2004), седьмым станет ПСЖ. Один раз клубы из Франции и Германии встречались в финале - в 1976 году "Сент-Этьен" проиграл "Баварии" со счетом 0:1.

"Бавария" является пятикратным победителем турнира. В последний раз клуб побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13, тогда мюнхенцы обыграли в финале "Боруссию" (Дортмунд) со счетом 2:1. Для "Лиона" лучшим достижением в турнире является выход в полуфинал, команда доходила до этой стадии дважды в своей истории.