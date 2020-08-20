Kyodo: организаторы Олимпиады в Токио не будут менять план эстафеты олимпийского огня

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Оргкомитет летней Олимпиады в Токио не будет сокращать масштабы эстафеты олимпийского огня или каким-либо образом менять расписание ее проведения. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к организаторам соревнований.

Забег должен стартовать 25 марта 2021 года в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима. Эстафета продлится 121 день, факел пронесут через все 47 префектур Японии.

Как отмечает Kyodo, японские чиновники пришли к выводу, что сокращение масштабов эстафеты не приведет к существенной экономии бюджетных средств. При этом внесение изменений, напротив, выльется в дополнительное согласование и проблемы со спонсорами и местными властями. Тем не менее какие-либо изменения, касающиеся сопутствующих эстафете развлекательных мероприятий и профилактических мер против коронавируса, могут быть внесены в зависимости от ситуации с пандемией.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов - обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.