СМИ: "Аякс" предложил "Барселоне" €15 млн за Луиса Суареса

ТАСС, 20 августа. Нидерландский футбольный клуб "Аякс" готов заплатить испанской "Барселоне" €15 млн за уругвайского нападающего Луиса Суареса. Об этом сообщает испанский телеканал El Chiringuito.

Ранее тот же источник сообщал, что "Барселона" уведомила 33-летнего футболиста о необходимости покинуть клуб. В минувшем сезоне он провел 36 матчей в различных турнирах, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. "Барселона" стала второй в чемпионате Испании и завершила выступления в Кубке Испании и Лиге чемпионов на четвертьфинальной стадии.

Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

Также форвард выступал за уругвайский "Насьональ", нидерландские "Гронинген", "Аякс" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Уругвая Суарес провел 111 матчей, забив 58 мячей, с национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.