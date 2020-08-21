Сборная России начнет выступление на основном этапе шахматной онлайн-олимпиады

Изначально FIDE планировала провести олимпиаду в обычном формате в России. Основной турнир должен был пройти в Москве 6-17 августа, тогда как первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея федерации - в Ханты-Мансийске с 30 июля по 4 августа.

Однако из-за пандемии коронавируса соревнования ушли в интернет. На первом этапе соревновались 30 слабейших сборных, включая экзотические для шахматного мира команды Гренады, Мьянмы, Антигуа и Барбуды. На каждом следующем этапе добавлялись команды из старших дивизионов.

По итогам отборочных соревнований, закончившихся 16 августа, 40 сборных были распределены по четырем группам. Из них автоматический допуск получили 25. Соревнования будут проходить по круговой системе, каждая команда сыграет девять матчей - по три за один день, контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый сделанный ход. Все матчи будут начинаться в 17:00 мск.

В плей-офф отберутся 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую выйдут в 1/4 финала, занявшие второе и третье места 27 августа сыграют дополнительные поединки за выход в эту стадию. Четвертьфинал, полуфинал и финал пройдут 28, 29 и 30 августа. Противостояния в плей-офф будут состоять из двух матчей, а в случае ничьей шахматисты сыграют армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Норвегия без Карлсена, США - без Накамуры

Каждая сборная сыграет основным составом из шести человек, среди которых должны быть как минимум один юноша, одна девушка и две женщины, и шестью запасными. В состав россиян, капитаном которых является Александр Мотылев, вошли Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина. Из юношей и девушек в составе чемпион Европы по онлайн-шахматам Алексей Сарана и Андрей Есипенко, победитель первенства Европы в возрасте до 18 и 20 лет Полина Шувалова и Маргарита Потапова.