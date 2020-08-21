Чемпионат Франции по футболу возвращается после полугодового перерыва

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Чемпионат Франции по футболу сезона-2020/21 стартует в пятницу матчем между "Бордо" и "Нантом". Эта встреча станет первой в первенстве страны с начала марта.

На эту тему ПСЖ признан победителем досрочно завершенного чемпионата Франции по футболу

Прошлый сезон чемпионата Франции был остановлен досрочно из-за пандемии коронавируса. Турнир стал единственным из ведущих европейских национальных первенств, который не был доигран из-за пандемии. Чемпионат было решено остановить после неполных 28 туров, его победителем был объявлен ПСЖ, который к тому моменту оторвался от ближайшего преследователя на 12 очков, вторым стал "Марсель", третьим - "Ренн". Первым матчем нового сезона чемпионата Франции должна была стать встреча между "Марселем" и "Сент-Этьеном". Однако в марсельском клубе были зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Руководство Лиги профессионального футбола Франции приняло решение перенести игру на середину сентября. Лигочемпионский успех Несмотря на то что французские команды не принимали участия в официальных матчах около полугода, в плей-офф Лиги чемпионов оставшиеся в борьбе за титул клубы выступили очень удачно - в полуфинал вышли сразу две команды из этой страны. И если присутствие в четвертке сильнейших ПСЖ угадывалось, то появление там "Лиона", который поочередно выбил из турнира итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити", стало настоящей сенсацией. Однако в матче 1/2 финала "Лион" проиграл германской "Баварии" со счетом 0:3. ПСЖ, в свою очередь, рубеж полуфинала преодолеть сумел, обыграл на этой стадии с таким же счетом другую команду из Германии - "Лейпциг".

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Парижский клуб проведет третий финал за месяц. После выхода из карантина ПСЖ 24 июля выиграл Кубок Франции, в решающем матче оказавшись сильнее "Сент-Этьена" (1:0), а 31 июля в финале Кубка французской лиги переиграл "Лион" (0:0, по пенальти - 6:5). Финал Лиги чемпионов пройдет в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш" 23 августа. Из-за участия ПСЖ и "Лиона" в решающих матчах Лиги чемпионов их встречи первого тура первенства Франции были перенесены, ПСЖ начнет выступление в чемпионате 29 августа гостевой встречей с "Лансом", а "Лион" днем ранее примет "Дижон". Смена тренера в "Монако" В составе "Монако" в чемпионате Франции выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Он перебрался во Францию из московского ЦСКА в 2018 году и за это время стал твердым игроком основного состава. Всего за "Монако" он сыграл 65 матчей в различных турнирах, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

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