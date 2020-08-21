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КХЛ

Администратор хоккейного клуба "Сочи" Исаков умер в возрасте 53 лет

Он работал в сочинском клубе с 2019 года

ТАСС, 21 августа. Старший администратор хоккейного клуба "Сочи" Константин Исаков скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Хоккейный клуб "Сочи" выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Александровича", - говорится в сообщении.

Исаков работал в "Сочи" с 2019 года. Ранее он занимал должность начальника команды челябинского "Трактора". Будучи игроком, он выступал за "Трактор", магнитогорский "Металлург" и ряд шведских клубов, был одним из инициаторов развития в России ин-лайна (хоккея на роликовых коньках).

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