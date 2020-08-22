Чемпион Bellator Немков хочет провести бой с победителем поединка Мачида - Дэвис

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков хочет провести бой с победителем поединка между Лиото Мачидой и Филом Дэвисом. Об этом россиянин заявил на пресс-конференции.

В субботу Немков победил американца Райана Бейдера техническим нокаутом во втором раунде и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

"Хотел бы подраться с победителем пары Мачида - Дэвис. Что касается Кори Андерсона, ему надо сначала провести один бой, прежде чем претендовать на титул. Но я подерусь с любым, кого даст Bellator", - сказал Немков.

Немков стал первым чемпионом Bellator в полутяжелом весе из России в истории организации. Спортсмен является членом команды Федора Емельяненко.

В активе 28-летнего Немкова 12 побед и два поражения в ММА. На счету 37-летнего Бейдера 27 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.