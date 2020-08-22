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Летние олимпийские виды спорта

Татьяна Каширина стала шестикратной чемпионкой России по тяжелой атлетике

По сумме двух попыток спортсменка, выступающая в весовой категории свыше 87 кг, показала результат 305 кг
Татьяна Каширина Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Каширина
© Антон Новодережкин/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по тяжелой атлетике Татьяна Каширина выиграла чемпионат России в Грозном. По сумме двух попыток она показала результат 305 кг.

В рывке Каширина, выступающая в весовой категории свыше 87 кг, подняла штангу весом 135 кг, в толчке - 170 кг. Второе место заняла Таисия Чижикова (222 кг, 97+125), третье - Виктория Орлова (218 кг, 93+125).

29-летняя Каширина принимала участие в шести чемпионатах России (2009-2011, 2017-2018, 2020) и каждый раз занимала на этих турнирах первые места. В активе подмосковной спортсменки есть также пять побед на чемпионатах мира и восемь - на чемпионатах Европы. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

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