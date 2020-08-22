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Мировой футбол

Российский голкипер Злобин перешел из "Бенфики" в "Фамаликан"

Контракт с 23-летним вратарем рассчитан на пять лет
Иван Злобин EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
Описание
Иван Злобин
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

ТАСС, 22 августа. Российский вратарь Иван Злобин перешел из лиссабонской "Бенфики" в "Фамаликан". Об этом сообщает пресс-служба "Фамаликана".

Контракт с 23-летним вратарем рассчитан на пять лет. В прошедшем сезоне он дебютировал за взрослую команду "Бенфики", проведя во всех турнирах восемь матчей (пропустил восемь мячей), два из которых отыграл "на ноль".

"Я с нетерпением жду начала нового сезона. Проект, представленный "Фамаликаном", показался очень интересным, поэтому я готов помочь клубу в достижении его целей", - сказал Злобин.

Злобин занимался в академии ЦСКА, затем в возрасте 18 лет перебрался в португальскую "Лейрию" в 2015 году. В 2016-м вратарь присоединился к юношеской команде "Бенфики", после чего подписал контракт на пять лет со взрослой командой.

"Фамаликан" выступает в высшем португальском дивизионе, в прошедшем чемпионате клуб занял шестое место (лучший результат в истории), отстав на один балл от зоны квалификации в Лигу Европы. Большую часть сезона "Фамаликан" шел в зоне Лиги Европы, перед последним туром опережал шедший шестым "Риу Аве" на одно очко, но в последнем туре из-за пропущенного в добавленное ко второму тайму время мяча не сумел победить "Маритиму" и занял шестое место в итоговой таблице чемпионата.

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