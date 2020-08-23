Рябинский: Поветкин проведет следующий бой за титул WBC с Уайлдером или Фьюри

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин проведет следующий поединок против обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

40-летний Поветкин выиграл у британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира WBC, который дает ему право провести бой за пояс чемпиона мира, которым в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри. Он планирует провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре.

"Поветкин точно должен быть обязательным претендентом, - сказал Рябинский. - Следующий бой должен пройти против победителя поединка Уайлдер - Фьюри".