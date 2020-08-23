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Бокс

Рябинский: Поветкин проведет следующий бой за титул WBC с Уайлдером или Фьюри

В субботу россиянин выиграл у британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде
Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава промоутерской компании "Мир Бокса" Андрей Рябинский
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин проведет следующий поединок против обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

40-летний Поветкин выиграл у британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира WBC, который дает ему право провести бой за пояс чемпиона мира, которым в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри. Он планирует провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре.

"Поветкин точно должен быть обязательным претендентом, - сказал Рябинский. - Следующий бой должен пройти против победителя поединка Уайлдер - Фьюри".

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