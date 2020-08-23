Зимин: Поветкин может нокаутировать любого соперника в супертяжелом весе

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин может нокаутировать любого соперника в супертяжелом весе. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер россиянина Александр Зимин.

40-летний Поветкин выиграл у британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, который дает ему право провести бой против чемпиона мира WBC. В четвертом раунде россиянин дважды побывал в нокдауне.

"Очень красивый бой, - сказал Зимин. - Саша очень хорошо работал на ногах, было чувство дистанции. У него еще есть эта пружина внутри, он может любого нокаутировать, не только Уайта".

Всего в активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. Поясом чемпиона мира WBC в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри. Он планирует провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре.