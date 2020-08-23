{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Зимин: Поветкин может нокаутировать любого соперника в супертяжелом весе

Бывший тренер российского боксера считает, что россиянин провел красивый бой с британцем Диллианом Уайтом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин может нокаутировать любого соперника в супертяжелом весе. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер россиянина Александр Зимин.

40-летний Поветкин выиграл у британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, который дает ему право провести бой против чемпиона мира WBC. В четвертом раунде россиянин дважды побывал в нокдауне.

"Очень красивый бой, - сказал Зимин. - Саша очень хорошо работал на ногах, было чувство дистанции. У него еще есть эта пружина внутри, он может любого нокаутировать, не только Уайта".

Всего в активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. Поясом чемпиона мира WBC в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри. Он планирует провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре.

Теги
Поветкин, Александр ВладимировичБокс
ММА
Россиянин Валиев проиграл в дебютном поединке в UFC
Он уступил нокаутом во втором раунде Тревину Джонсу на турнире в Лас-Вегасе
Читать полностью