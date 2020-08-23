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Летние олимпийские виды спорта

Гордеева и Лядусов стали победителями московского турнира по толканию ядра

Соревнования прошли на стадионе "Салют-Гераклион"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Алена Гордеева (Бугакова) и Константин Лядусов стали победителями турнира по толканию ядра, который прошел в воскресенье на московском стадионе "Салют-Гераклион".

Гордеева победила с результатом 17,02 метра. Второе место заняла Евгения Соловьева (16,85), третье - Валерия Евдокимова (15,12). Лядусов стал первым с результатом 19,55 м. Второй результат показал Максим Сидоров (19,42), на третьей строчке расположился Вадим Фомин (16,93).

Гордеева является действующей чемпионкой России, год назад на первенстве страны в Чебоксарах она победила с результатом 18,25 м. Лядусов в мужских состязаниях тогда был вторым (20,02), уступив Александру Лесному (20,50).

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