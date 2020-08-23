"Уфа" в меньшинстве проиграла "Ростову" в матче РПЛ

УФА, 23 августа. /ТАСС/. "Ростов" со счетом 1:0 обыграл на выезде "Уфу" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник".
Единственный гол забил Кенто Хасимото на 79-й минуте встречи. Для японца этот мяч стал первым в лиге, он впервые вышел в стартовом составе "Ростова". На 39-й минуте с поля был удален форвард "Уфы" Вячеслав Кротов. На 67-й минуте предупреждение получил главный тренер хозяев Вадим Евсеев.
27-летний Хасимото перешел в "Ростов" 27 июля из "Токио". Этот матч стал для полузащитника четвертым в составе команды.
"Ростов", уступивший в предыдущих двух матчах, поднялся с шестью очками на восьмое место таблицы РПЛ. "Уфа" идет на 11-й строчке, имея в активе четыре очка.
В пятом туре "Уфа" 26 августа в Казани встретится с "Рубином". "Ростов" в тот же день примет екатеринбургский "Урал".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|10-2
|12
|2
|Сочи
|4
|2
|2
|0
|8-6
|8
|3
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|4
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|5
|Ахмат
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|6
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|5-2
|6
|7
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|8
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|2-4
|6
|9
|Спартак
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|10
|Урал
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|11
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|13
|Арсенал
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|14
|Тамбов
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|15
|Химки
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|16
|Ротор
|4
|0
|1
|3
|2-7
|1