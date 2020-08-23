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Футбол в России

"Уфа" в меньшинстве проиграла "Ростову" в матче РПЛ

Свой первый мяч в чемпионате России забил Кенто Хасимото
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев
© Валерий Матыцин/ТАСС

УФА, 23 августа. /ТАСС/. "Ростов" со счетом 1:0 обыграл на выезде "Уфу" в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник".

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Единственный гол забил Кенто Хасимото на 79-й минуте встречи. Для японца этот мяч стал первым в лиге, он впервые вышел в стартовом составе "Ростова". На 39-й минуте с поля был удален форвард "Уфы" Вячеслав Кротов. На 67-й минуте предупреждение получил главный тренер хозяев Вадим Евсеев.

27-летний Хасимото перешел в "Ростов" 27 июля из "Токио". Этот матч стал для полузащитника четвертым в составе команды.

"Ростов", уступивший в предыдущих двух матчах, поднялся с шестью очками на восьмое место таблицы РПЛ. "Уфа" идет на 11-й строчке, имея в активе четыре очка.

В пятом туре "Уфа" 26 августа в Казани встретится с "Рубином". "Ростов" в тот же день примет екатеринбургский "Урал".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит440010-212
2Сочи42208-68
3Локомотив32104-17
4Динамо42114-27
5Ахмат42115-47
6Краснодар42025-26
7ЦСКА42026-56
8Ростов42022-46
9Спартак31205-35
10Урал41213-45
11Уфа41124-74
12Рубин41125-74
13Арсенал41124-54
14Тамбов41031-73
15Химки40132-51
16Ротор40132-71

 

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