Футболист "Локомотива" Баринов пройдет медобследование в понедельник

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов в понедельник пройдет обследование по поводу повреждения, полученного в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком". Об этом журналистам сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.

Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова заменили из-за травм в матче РПЛ со "Спартаком"

В воскресенье "Локомотив" проиграл "Спартаку" со счетом 1:2. Баринов получил травму колена в первом тайме и покинул поле. У игрока подозрение на повреждение крестообразной связки.

"МРТ Баринов пройдет завтра, после этого будут новости. В скорую его отвезли по ошибке, второй тайм он досматривал со скамейки запасных", - сказал Брейдо.

"Не знаю, на какой срок он выбыл. Важно, что команда и клуб вместе с ним, он улыбается, он очень хороший человек и футболист", - добавил главный тренер "Локомотива" Марко Николич.