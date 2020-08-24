Флик: "Бавария" потрясающе сыграла в обороне в финальном матче Лиги чемпионов

ТАСС, 24 августа. Немецкий футбольный клуб "Бавария" потрясающе сыграл в обороне в финале Лиги чемпионов. Такое мнение высказал главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик, чей комментарий приводит официальный сайт УЕФА.
В воскресенье "Бавария" со счетом 1:0 обыграла французский ПСЖ в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне. Единственный гол на 59-й минуте забил Кингсли Коман.
"Игра прошла на высоких скоростях, обороты были запредельные и обе команды создавали моменты. За нас выступает лучший вратарь в мире, Мануэль Нойер, и в некоторых моментах он позволил нам остаться в игре, - сказал Флик. - Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же "Бавария" намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу, отношение к делу было соответствующим".
"Мы доставили сопернику множество проблем. Просто потрясающе трудились в обороне, вплоть до самого конца. Было невероятно наблюдать, какой рывок к мячу на 92-й минуте совершил Левандовский. Командная игра была сегодня на самой высоте", - добавил тренер.
Флик отметил, что не ставил перед командой никаких дедлайнов, когда должна закончиться победная вечеринка. "Праздновать как раз и надо тогда, когда добиваешься чего-то большого. В такие моменты ты просто должен веселиться, и сейчас я не могу сказать, как долго мы будем праздновать", - заключил Флик.
ПСЖ не хватило только голов
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что гордится своей командой. "Мы отдали борьбе всех себя, оставили на поле свои сердца и все остальное. В финале это и необходимо, но результат не может гарантировать никто. Я как раз и полагал, что первый же гол может решить исход матча", - сказал тренер.
"Судьбу встречи двух суперсильных команд решил всего один гол. Я горд тем, какой характер показала моя команда, как она провела последние несколько матчей. О больше тренер не может и просить. Да, я разочарован, но не слишком сильно", - добавил Тухель.
По его словам, ПСЖ в этом матче не хватило только забитого мяча: "Мы создавали моменты, но забил соперник. Уверен, что если бы забили мы, то мы и победили бы с тем же счетом 1:0. В итоге подвела реализация".
"В последние недели мы продемонстрировали все необходимое, что требуется для победы в турнире. Но в футболе приходится мириться с тем, что большую роль в таких матчах играет простое везение. Мы создавали моменты, но не забили. Но нельзя в этом никого винить", - заключил Тухель.