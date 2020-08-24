Флик: "Бавария" потрясающе сыграла в обороне в финальном матче Лиги чемпионов

"Игра прошла на высоких скоростях, обороты были запредельные и обе команды создавали моменты. За нас выступает лучший вратарь в мире, Мануэль Нойер, и в некоторых моментах он позволил нам остаться в игре, - сказал Флик. - Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же "Бавария" намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу, отношение к делу было соответствующим".

"Мы доставили сопернику множество проблем. Просто потрясающе трудились в обороне, вплоть до самого конца. Было невероятно наблюдать, какой рывок к мячу на 92-й минуте совершил Левандовский. Командная игра была сегодня на самой высоте", - добавил тренер.

Флик отметил, что не ставил перед командой никаких дедлайнов, когда должна закончиться победная вечеринка. "Праздновать как раз и надо тогда, когда добиваешься чего-то большого. В такие моменты ты просто должен веселиться, и сейчас я не могу сказать, как долго мы будем праздновать", - заключил Флик.

ПСЖ не хватило только голов

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что гордится своей командой. "Мы отдали борьбе всех себя, оставили на поле свои сердца и все остальное. В финале это и необходимо, но результат не может гарантировать никто. Я как раз и полагал, что первый же гол может решить исход матча", - сказал тренер.