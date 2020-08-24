Председатель совета директоров "Уфы" планирует приехать на заседание комитета по этике РФС

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Председатель совета директоров футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов планирует приехать на заседание комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), на котором будут рассматриваться его высказывания по итогам матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова". Об этом Мурзагулов сообщил ТАСС в понедельник.

"Уфа" в воскресенье на своем поле проиграла "Ростову" со счетом 0:1 в матче четвертого тура РПЛ. После игры Мурзагулов сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства. Он также отметил, что "Уфа" будет добиваться того, чтобы главный арбитр встречи Михаил Вилков прошел проверку на полиграфе. В понедельник глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил изданию "Спорт-Экспресс", что проверки Вилкова на полиграфе не будет, а также назвал слова председателя совета директоров уфимского клуба безответственными и недопустимыми.

"Мы надеемся, что так дальше продолжаться не будет, хотя реакция наших судейских органов на мои слова немного удивляет, - сказал Мурзагулов. - Мы действуем только, как считают наши болельщики. Когда они смотрят и говорят, что нам дали сильно больше желтых и красных карточек, а сопернику не додали, им надо бы этот баланс проверить, а не произносить глупостей в адрес представителей футбольного клуба "Уфа", которые просто этот факт отметили. Пока все обсуждение находится в публичной плоскости".

"Я не говорю ничего из собственного расположения или нерасположения духа, я говорю только то, о чем думают наши болельщики. Это консолидированная позиция наших болельщиков. Мы играем только для них и ни для кого больше. Нам и всем, кто был на стадионе, было видно, что судья работал некачественно", - отметил представитель руководства "Уфы".

В понедельник глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил ТАСС, что высказывания Мурзагулова будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета, которое состоится в начале сентября. "Я приеду и поговорю [с ним]. Поверьте, мне есть, что ему сказать", - резюмировал собеседник агентства.

"Уфа" после четырех туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка. В пятом туре команда из столицы Башкортостана на выезде сыграет с казанским "Рубином". Встреча состоится 26 августа, начало игры - 18:30 мск.