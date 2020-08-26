Гол Бакаева с пенальти принес "Спартаку" победу в матче РПЛ с "Ротором"

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч с пенальти на 54-й минуте забил признанный лучшим игроком матча Зелимхан Бакаев.
"Спартак" не проигрывает в текущем сезоне РПЛ, клуб одержал три победы и дважды сыграл вничью. "Ротор" потерпел третье кряду поражение, в текущем сезоне команда не одержала ни одной победы (4 поражения, 1 ничья).
"Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет одно очко, однако у подопечных Сергея Семака есть матч в запасе. "Ротор" с одним очком в активе занимает последнее, 16-е место.
В шестом туре подопечные Доменико Тедеско 29 августа примут тульский "Арсенал". "Ротор" в этот же день на выезде сыграет с подмосковными "Химками".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|10-2
|12
|2
|Спартак
|5
|2
|2
|0
|8-4
|11
|3
|Сочи
|5
|3
|2
|0
|9-6
|11
|4
|Ахмат
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|5
|Локомотив
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|6
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|7
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|8
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|5-2
|6
|9
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|10
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|2-4
|6
|11
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|12
|Урал
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|13
|Уфа
|5
|1
|1
|3
|4-10
|4
|14
|Тамбов
|5
|1
|0
|4
|1-8
|3
|15
|Химки
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Ротор
|5
|0
|1
|4
|2-8
|1