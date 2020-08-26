Гол Бакаева с пенальти принес "Спартаку" победу в матче РПЛ с "Ротором"

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч с пенальти на 54-й минуте забил признанный лучшим игроком матча Зелимхан Бакаев.

"Спартак" не проигрывает в текущем сезоне РПЛ, клуб одержал три победы и дважды сыграл вничью. "Ротор" потерпел третье кряду поражение, в текущем сезоне команда не одержала ни одной победы (4 поражения, 1 ничья).

"Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет одно очко, однако у подопечных Сергея Семака есть матч в запасе. "Ротор" с одним очком в активе занимает последнее, 16-е место.

В шестом туре подопечные Доменико Тедеско 29 августа примут тульский "Арсенал". "Ротор" в этот же день на выезде сыграет с подмосковными "Химками".