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Футбол в России

Гол Бакаева с пенальти принес "Спартаку" победу в матче РПЛ с "Ротором"

Встреча завершилась со счетом 1:0
Футболисты "Спартака" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч с пенальти на 54-й минуте забил признанный лучшим игроком матча Зелимхан Бакаев.

"Спартак" не проигрывает в текущем сезоне РПЛ, клуб одержал три победы и дважды сыграл вничью. "Ротор" потерпел третье кряду поражение, в текущем сезоне команда не одержала ни одной победы (4 поражения, 1 ничья).

"Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет одно очко, однако у подопечных Сергея Семака есть матч в запасе. "Ротор" с одним очком в активе занимает последнее, 16-е место.

В шестом туре подопечные Доменико Тедеско 29 августа примут тульский "Арсенал". "Ротор" в этот же день на выезде сыграет с подмосковными "Химками".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит440010-212
2Спартак52208-411
3Сочи53209-611
4Ахмат53118-610
5Локомотив52127-67
6Динамо42114-27
7Рубин52128-77
8Краснодар42025-26
9ЦСКА42026-56
10Ростов42022-46
11Арсенал51225-65
12Урал41213-45
13Уфа51134-104
14Тамбов51041-83
15Химки50233-62
16Ротор50142-81
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