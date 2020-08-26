"Ахмат" впервые с 2016 года обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на своем поле уступил грозненскому "Ахмату" со счетом 2:3 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). У победителей забили Владимир Ильин (3-я минута), Артем Тимофеев (45) и Бернард Бериша (58). У проигравших отличились Антон Миранчук (48, с пенальти) и Гжегож Крыховяк (77). На 63-й минуте защитник "Ахмата" Марат Быстров получил вторую желтую карточку и покинул поле, в компенсированное время с поля был удален еще один игрок грозненцев - Антон Швец. "Ахмат" не мог обыграть "Локомотив" в чемпионатах России на протяжении восьми матчей, в предыдущий раз клуб из Грозного праздновал победу 6 марта 2016 года (2:1).

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"Ахмат" одержал третью победу подряд в чемпионате, "Локомотив" потерпел второе кряду поражение. В турнирной таблице "Ахмат" занимает четвертое место, набрав 10 очков, "Локомотив" идет пятым с 7 очками. В шестом туре подопечные Марко Николича 30 августа примут петербургский "Зенит", грозненская команда в этот же день дома сыграет с ЦСКА. Первое поражение от "Ахмата" в Москве Франсуа Камано, перешедший в "Локомотив" 17 августа, впервые вышел в стартовом составе своей новой команды. Гвинейский футболист в этой встрече был призван заменить Алексея Миранчука - самого результативного игрока железнодорожников, который пропускал встречу по причине травмы. Камано имел пару хороших возможностей отличиться, однако точности его ударам не хватило. "Ахмат" открыл счет после несогласованных действий железнодорожников на левом фланге: Максим Ненахов передачей со своей половины поля вывел Ильина один на один с вратарем "Локомотива" Маринато Гилерме. Через семь минут Андрес Понсе мог удвоить преимущество "Ахмата", но мяч после его удара попал в штангу.

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Вскоре "Локомотив" мог отыграться, однако Эдер с близкого расстояния не смог головой прокинуть мяч мимо вратаря "Ахмата" Гиорги Шелии. Незадолго до перерыва "Ахмат" забил еще. Гилерме поспешно ввел мяч в игру, тот был перехвачен соперниками, возвращен в штрафную площадь, где расторопнее всех сыграл Тимофеев. Отдыхать команды уходили под недовольный гул болельщиков "Локомотива", которые во время матча вновь активно призывали генерального директора клуба Василия Кикнадзе оставить свой пост. В перерыве главный тренер железнодорожников Марко Николич произвел две замены. Даниил Куликов заменил капитана команды Ведрана Чорлуку, который получил травму в конце первой 45-минутки, а вместо Рифата Жемалетдинова вышел Виталий Лисакович. Именно белорусский игрок заработал пенальти. После ошибки футболистов "Ахмата" в центре поля Лисакович вышел один на один с Шелией, который сбил его руками в штрафной площади. Одиннадцатиметровый удар в отсутствие Алексея Миранчука исполнил его брат Антон. Лисакович также стал автором голевой передачи. Именно он сделал точный навес на автора второго гола "Локомотива" в этой встрече Гжегожа Крыховяка. На тот момент "Локомотив" уступал с разницей в два гола: вскоре после пенальти железнодорожники потеряли мяч в центре поля, что позволило "Ахмату" организовать контратаку, которую точным ударом завершил Бериша. Его гол стал победным в этой встрече. "Локомотив" впервые проиграл грозненскому клубу в Москве.