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Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Сити" готов заплатить за переход Месси €200 млн

Аргентинский форвард ранее заявил о намерении покинуть "Барселону"
Лионель Месси EPA-EFE/ANDREU DALMAU
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/ANDREU DALMAU

ТАСС, 27 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов заплатить испанской "Барселоне" €200 млн за аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста Танкреди Палмери.

По информации источника, английский клуб готовит официальное предложение. Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Клуб подтвердил получение уведомления от футболиста.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. 14 августа "Барселона" с Месси в составе проиграла "Баварии" со счетом 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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