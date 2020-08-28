Хоккеисты ЦСКА будут награждены золотыми медалями чемпионата России 31 августа

Сезон-2019/20 Континентальной хоккейной лиги не был доигран из-за пандемии коронавируса. Федерация хоккея России приняла решение наградить ЦСКА золотыми медалями, учитывая победу армейцев в регулярном чемпионате лиги.

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты ЦСКА получат золотые медали чемпионата России по итогам сезона-2019/20 31 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейского клуба.

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"Награждение пройдет в Музее хоккея. Хоккеисты ЦСКА получат золотые медали и кубок чемпионов России", - сообщили в пресс-службе.

Также золотые медали и кубок победителей регулярного сезона Высшей хоккейной лиги получат хоккеисты фарм-клуба ЦСКА "Звезды". Начало церемонии награждения в 13:00 мск.

Сама церемония пройдет без болельщиков, прямая трансляция будет доступна на ресурсах клуба.

Ранее ЦСКА становился чемпионом России в 2015 и 2019 годах.