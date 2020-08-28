Глава набсовета РУСАДА Ивлев надеется на дальнейшее доброе сотрудничество с WADA

"На данный момент у меня пока нет никаких сообщений от WADA, я не получал никаких звонков и никаких сообщений по электронной почте. Но мы рассчитываем, что WADA хорошо понимает реалии и ситуацию, и я рассчитываю, что мы продолжим с ними взаимодействовать как добрые партнеры и в перспективе", - заявил Ивлев.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит CAS. Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.