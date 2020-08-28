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Допинг в спорте

Глава набсовета РУСАДА Ивлев надеется на дальнейшее доброе сотрудничество с WADA

В пятницу учредители РУСАДА отправили гендиректора организации Юрия Гануса в отставку
Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство сможет продолжить партнерское сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), несмотря на отставку генерального директора Юрия Гануса. Такое мнение ТАСС высказал глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

В пятницу учредители РУСАДА отправили Гануса в отставку. Исполняющим обязанности гендиректора назначен юрист РУСАДА Михаил Буханов. Позднее WADA выпустило заявление, в котором сообщило, что обеспокоено ситуацией с увольнением Гануса.

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"На данный момент у меня пока нет никаких сообщений от WADA, я не получал никаких звонков и никаких сообщений по электронной почте. Но мы рассчитываем, что WADA хорошо понимает реалии и ситуацию, и я рассчитываю, что мы продолжим с ними взаимодействовать как добрые партнеры и в перспективе", - заявил Ивлев.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит CAS. Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.

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РоссияДопингИвлев, Александр ВладимировичГанус, Юрий Александрович
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