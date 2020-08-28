ЦСКА подписал контракт с нигерийским нападающим, выступавшим в Нидерландах

ТАСС, 28 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на официальном сайте о подписании контракта с нигерийским нападающим Чидерой Эджуке.

Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на четыре года.

Эджуке выступал за нидерландский "Херенвен", куда перешел из норвежской "Волеренги", которой, согласно договору между клубами, достанется процент от последующей перепродажи игрока. В сезоне-2019/20 полузащитник провел за "Херенвен" 25 матчей, забил девять мячей, отдал четыре результативные передачи.

Ранее в текущее межсезонье ЦСКА подписал контракты с форвардами Адольфо Гайчем (Аргентина, 21 год) и Бруно Фуксом (Бразилия, 21 год), а также полузащитником Бахтиёром Зайнутдиновым (Казахстан, 22 года).

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В седьмом туре армейцы в гостях встретятся с грозненским "Ахматом", встреча пройдет 30 августа, начало - 18:00 мск.