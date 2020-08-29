Матч Лиги наций Венгрия - Россия состоится, если РФС будет следовать правилам въезда

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организации и проведению матча Лиги наций по футболу между сборными Венгрии и России ничего не угрожает, если российская команда будет соблюдать правила въезда в Венгрию, направленные на безопасность против коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Венгерской футбольной федерации.

Ранее венгерское информационное агентство МТИ сообщило, что правительство Венгрии с 1 сентября ограничит въезд в страну для иностранцев для борьбы с коронавирусом. Из-за этого, по информации британской газеты The Times, матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) между немецкой "Баварией" и испанской "Севильей", который запланирован в Будапеште на 24 сентября, может не состояться.

"Организация игры не находится под угрозой до тех пор, пока все члены команды следуют правилам въезда, о которых Российский футбольный союз был проинформирован", - сообщили в пресс-службе.

Матч Лиги наций Венгрия - Россия должен пройти 6 сентября в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш". Начало игры - 19:00 мск.