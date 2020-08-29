Зюганов оценил волю и упорство мини-футбольной команды КПРФ, ставшей чемпионом России

"Ребята блестяще отыграли: проявили волю, характер, быстрее мыслили, быстрее бегали, быстрее били. Проявили редкую волю и упорство, это исключительно важно в спорте. И высоко держали Знамя Победы в год Победы, это очень важно", - сказал он ТАСС в субботу.

В третьем матче финальной серии Париматч-Суперлиги КПРФ на выезде выиграл в серии пенальти у югорской "Газпром-Югры". Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное - 3:3. Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу КПРФ. В первых двух матчах на своей площадке московский клуб добился побед со счетом 4:3 и 4:1. Ранее москвичи заняли первое место по итогам регулярного чемпионата страны.

"Поздравляем всех любителей спорта, благодарим "Матч ТВ", благодарим всех болельщиков, мы оправдали их ожидания. Благодарю [первого зампреда ЦК КПРФ] Мельникова Ивана Ивановича, мы вместе с ним 17 лет назад собрали команду в МГУ, он там преподавал, а я докторскую защищал; и студенты - они начинали, всего несколько человек. Его сын, тоже Мельников Иван Иванович, он, по сути дела, президент этой команды, [гендиректор клуба] Аркадий Белый - великолепный, он чемпионом Европы был; чудная команда тренеров. Так что давайте порадуемся и поздравим", - добавил Зюганов.

Лидер партии напомнил, что команда в октябре сыграет с "Барселоной" в финале четырех Лиги чемпионов. "Ну и надо отдать должное: наша молодежка стала серебряным призером, у нас около сотни клубов играет во всех регионах страны, наши клубы открыты для всех детей, они доступны, занятия бесплатны. У нас спортивные клубы - и прекрасные гимнасты, и великолепные пловцы, и чудные волейболисты. Мы в тройку входим лучших шахматных команд страны", - перечислил политик.

Клуб КПРФ был создан в 2003 году, сначала играл на первенство Москвы, в сезоне-2009/10 заявился для участия в высшей лиге. В Суперлиге КПРФ дебютировал через два года - в сезоне-2011/12. В 2019 году клуб стал серебряным призером чемпионата России и завоевал путевку в Лигу чемпионов.