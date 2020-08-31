Сборная России тренируется в Новогорске без футболистов "Краснодара"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" на данный момент не прибыли на тренировку сборной России в подмосковном Новогорске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе команды.

В воскресенье "Краснодар" проводил домашний матч шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" (1:1), встреча началась в 20:00 мск. От "Краснодара" в состав сборной вызваны защитники Сергей Петров и Егор Сорокин и полузащитник Юрий Газинский.

В активе Сорокина один матч за национальную сборную, Петров пять раз принимал участие в матчах команды (один гол), на счету Газинского 17 встреч, единственный мяч полузащитника в составе национальной команды стал голом открытия чемпионата мира - 2018.

Сборная России 3 сентября стартует в новом сезоне Лиги наций домашним матчем против команды Сербии, 6 сентября россияне в Будапеште сыграют со сборной Венгрии.